Pátrání pokračuje i po zatčení tří osob. Katalánský prezident uvedl, že se nadále v souvislosti s atentátem v Barceloně pátrá po jedné osobě. I když prezident jméno neuvedl, podle agentury EFE má jít o Moussu Oukabira. Mluvčí Rebeca Carrancová následně potvrdila, že je v hledáčku police, ale že „se zatím nedospělo k závěru, že byl řidičem dodávky”.

Podle listu El Mundo je útočníkovi teprve 17 let, i když se uvádělo, že je mu osmnáct. Po útoku odešel pěšky. Tvář mu částečně zakrývala čepice. Policie varovala, že by mohl být ozbrojený, i když to původně nepředpokládala.

Vyšetřovatelé dál pracují s hlavní hypotézou, že si na pas svého staršího, 28letého bratra Drisse půjčil v Santa Perpètua de la Mogoda dvě dodávky. S jednou útočil, další byla nalezena odstavená ve městě Vic. Ta zřejmě měla sloužit k útěku.

FOTO: Mapy.cz

V dodávce použité k útoku byl objeven Drissův pas. Po Drissovi bylo vyhlášeno pátrání, ten se pak přihlásil na policii, kde vypovídal. Podle El Munda právě jeho svědectví vedlo k hypotéze, že útočil Moussa.

Původně hledaný Driss Oukabir

Útok podle listu El País připravila dvanáctičlenná buňka teroristů. „Prioritou teď je zjistit identitu těchto lidí a zjistit vztahy mezi různými zapojenými osobami,“ řekl ministr vnitra Joaquim Forn.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Forenzní znalci ohledávají místo činu v Barceloně

Součástí buňky bylo i pět lidí, kteří v noci na pátek najížděli při pronásledování do lidí v Cambrils. Všech pět policie zastřelila.

Improvizace



Podle aktuálního stavu vyšetřování se zdá, že útočníci museli improvizovat. Ve středu jim totiž explodovala jedna plynová láhev, ze které se snažili vytvořit bombu. Dům v Alcanaru se po výbuchu zřítil. Při vyšetřování se ukázalo, že dům sloužil k výrobě výbušnin, a nalezly se tam i plány útoku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie odtáhla auto a dodávku útočníků z Barcelony a Cambrils

Původně měly být k útoku použity i plynové lahve, které měly explodovat, to se však nestalo. Plán použít bomby potvrdil podle agentury Reuters ministr vnitra Forn s tím, že v dodávce žádné výbušniny nebyly. Útočník jen najel do lidí.

Další skupina najížděla do lidí, když se pokoušela v Cambrils uniknout policistům, kteří ji pronásledovali, protože nezastavila na kontrolním stanovišti.