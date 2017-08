„Můj bratranec Julian Allessandro Cadman je nezvěstný. Našli jsme Jom, která je ve vážném, ale stabilním stavu v nemocnici,“ napsal George Cadman. „Julian má sedm let a byl venku s Jom, když byli v důsledku teroristického činu odděleni.“

Matka se synem jeli do Španělska na svatbu neteře paní Cadmanové.

Atentát s pomocí dodávky v Barceloně, ulicí Carrer des Tallers údajně utekl řidič.

FOTO: Mapy.cz

Do Barcelony se v pátek vydal Julianův otec Andrew, který si podle svého šéfa prožil peklo, když se v pátek v šest podíval na zprávy a nemohl se dovolat ženě. „Kolem 8:30 jsme zjistili, že byla v nemocnici a je ve velmi vážném stavu. O hodinu poději jsme se dozvěděli, že jeho syn byl s ní a je nezvěstný,“ uvedl šéf. „Od té doby jsme nic neslyšeli. Letí do Španělska a neví, zda je jeho syn mrtvý, nebo je naživu,“ dodal podle listu The Daily Mail.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Forenzní znalci ohledávají místo činu v Barceloně

Při atentátu bylo zabito 13 lidí a zraněno dalších sto. Patnáct z nich je ve vážném stavu. Mezi zraněnými jsou čtyři Australané.