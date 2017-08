Pronajaté měla skupina útočníků podle médií dvě dodávky, po útoku použili ještě osobní auto Ford Focus, ze kterého stříleli na zasahující policisty.

„Můžeme potvrdit, že bylo zabito 13 lidí a přes 50 dalších je zraněno,” uvedl na Twitteru katalánský ministr vnitra Joachim Forn. Zopakoval, že počet obětí může ještě narůst nad stávajících 13.

***EXTREMELY GRAPHIC VIDEO***: Additional disturbing footage emerges from scene of Barcelona terror attack pic.twitter.com/ArSq9akFoH — Josh Caplan (@joshdcaplan) 17. srpna 2017

Jedním ze zdržených je muž marockého původu se španělským pasem, jehož identitu už dříve policie zveřejnila. Je jím Driss Oukabir z města Santa Perpetuua de la Mogada. Jeho pas byl ve voze. Z místa útoku z místa utekl pěšky, ale pak zřejmě využil auta. Policie uvedla, že muž najel do policisty, kterého zranil. Muž byl pak zadržen.

Policie také potvrdila přestřelku na jiném kontrolním stanovišti nedaleko ulice.

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17. srpna 2017

Veřejnoprávní televize RTVE uvedla, že krátce po jeho zadržení srazilo těsně před osmou hodinou auto policistu na kontrolním stanovišti v ulici Diagonal u La Rambly. Podle zdrojů televize posádka bílého focusu unikla a střílela na policisty. Dva zranila.

Zastřelený podezřelý byl ve městě Sant Just Desvern, které sousedí s Barcelonou.

Na Twitteru se objevily záběry ze zadržení podezřelého muže.

Policie také pátrala po druhé dodávce. Ta byla podle TV3 objevena 60 kilometrů od Barcelony u města Vic.

Podle místní televize se jeden nebo dva ozbrojení muži po útoku dodávkou údajně zabarikádovali v turecké restauraci Bar Luna de Istanbul, to se ale nepotvrdilo.

Hledaný Driss Oukabir podezřelý z atentátu v Barceloně

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová Novinkám sdělila, že resort zatím nemá informace o identitě oběti či zraněných. Obeslal podle ní všechny české turisty v oblasti, kteří se zaregistrovali v systému DROZD. „Komunikujeme se španělskými úřady,” uvedla v půl osmé večer.

Atentado en las ramblas...imágenes captadas por un amigo y cliente de Musical que trabajaba por allí en ese momento... Posted by BAR "MUSICAL" on Thursday, August 17, 2017

Bílá dodávka vjela krátce po 17. hodině do chodců na přechodu u křižovatky s Carrer Bonsucces u severního konce ulice. Pokračovala po ulici La Rambla několik set metrů, byť jde o pěší zónu. Nakonec narazila do kiosku, uvedl list The Independent. Vozidlo srazilo dvě desítky lidí, kteří zůstali ležet na zemi. Podle záběrů z videa jsou mnozí zraněni vážně. Místní nemocnice vyzvaly obyvatele, aby přišli darovat krev.

Medik ošetřuje zraněného člověka poté, co bílá dodávka vjela do davu v turisticky známé ulici La Ramba v Barceloně.

Dvacetiletý student Marc Esparcia řekl BBC: „Zazněl velký hluk a každý se utíkal schovat.“ On sám utekl do kavárny Starbucks. K místu incidentu uvedl: „Bylo tam moc lidí, moc rodin. Je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v Barceloně. Myslím, že sraženo bylo několik lidí. Bylo to hrozné, vypukla panika. Děs.“

Policisté uzavřeli ulici La Rambla v centru Barcelony poté, co tam dodávka najela do lidí

Atropello masivo en la rambla de Barcelona pic.twitter.com/rUcYaNhcaE — Pablito Tergal (@PableoMenta) 17. srpna 2017

Ulice byla uzavřena a centrum města evakuováno. Provoz metra byl přerušen. a vyklizeno několik stanic u náměstí. Nejezdí ani vlaky a autobusy. Ministerstvo vnitra vyzvalo lidi v oblasti, aby ji neopouštěli, dokud jim neřeknou, že mohou odejít.

Španělský policista na ulici La Rambla v Barceloně, kde najela dodávka do lidí.

Una furgoneta ha atropellado a decenas de personas en las #Ramblas. Sonido de ambulancias. Línea verde del metro desalojada. pic.twitter.com/EnwWkc1Cnj — José Luis (@joseluis_md) 17. srpna 2017

Zraněná žena je nesena z místa, kde řidič v bílé dodávce vjel do davu v turistický známé ulici La Ramba v Barceloně.

La Rambla je turisticky oblíbená třída v centru katalánské metropole. Začíná na náměstí Katalánie (Plaça de Catalunya) a vede až do přístavu.

Ulice La Rambla v centru Barcelony

Frekventovaná a turisty oblíbená třída La Rambla v centru Barcelony

