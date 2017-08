Police zveřejnila identitu muže, který si dodávku pronajal. Je jím Driss Oukabir z města Santa Perpetuua de la Mogada, jak uvedla civilní garda.

Podle policie pachatel utekl pěšky. Hledaný muž je vysoký 170 cm v bílém tričku a džínách. V dodávce byl nalezen španělský pas. Policie také pátrá po druhé dodávce, ta byla podle TV3 objevena 60 kilometrů od města.

Hledaný Driss Oukabir podezřelý z atentátu v Barceloně

Katalánský ministr vnitra Joaquim Forn varoval, že počet obětí může ještě narůst nad stávajících 13. Policie ovšem zatím oficiálně potvrdila jen jednu oběť a 32 zraněných, z toho deset vážně.

En aquests moments es confirma una víctima mortal i 32 ferits, dels quals 10 greus#Barcelona — Mossos (@mossos) 17. srpna 2017

Podle místní televize jeden nebo dva ozbrojení muži po útoku dodávkou údajně vstoupili do turecké restaurace Bar Luna de Istanbul a zabarikádovali se tam. Střelba byla údajně slyšet u trhu La Boqueria, uvedl list El periodico a stanice TV3. Policie zabarikádování nepotvrdila, střelbu u obchodního domu popřela.

Bílá dodávka vjela krátce po 17. hodině do chodců na přechodu u křižovatky s Carrer Bonsucces u severního konce ulice. Pokračovala po ulici La Rambla několik set metrů, byť jde o pěší zónu. Nakonec narazila do kiosku, uvedl list The Independent. Vozidlo srazilo dvě desítky lidí, kteří zůstali ležet na zemi. Podle záběrů z videa jsou mnozí lidé zraněni vážně.

Dvacetiletý student Marc Esparcia řekl BBC: „Zazněl velký hluk a každý se utíkal schovat.“ On sám utekl do kavárny Starbucks. K místu incidentu uvedl: „Bylo tam moc lidí, moc rodin. Je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v Barceloně. Myslím, že sraženo bylo několik lidí. Bylo to hrozné, vypukla panika. Děs.“

Atropello masivo en la rambla de Barcelona pic.twitter.com/rUcYaNhcaE — Pablito Tergal (@PableoMenta) 17. srpna 2017

Ulice byla uzavřena a centrum města evakuováno. Provoz metra byl přerušen. a vyklizeno několik stanic u náměstí. Nejezdí ani vlaky a autobusy. Ministerstvo vnitra vyzvalo lidi v oblasti, aby ji neopouštěli, dokud jim neřeknou, že mohou odejít.

Una furgoneta ha atropellado a decenas de personas en las #Ramblas. Sonido de ambulancias. Línea verde del metro desalojada. pic.twitter.com/EnwWkc1Cnj — José Luis (@joseluis_md) 17. srpna 2017

La Rambla je turisticky oblíbená třída v centru katalánské metropole. Začíná na náměstí Katalánie (Plaça de Catalunya) a vede až do přístavu.

