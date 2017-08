Svědci uvedli, že velkou ránu slyšeli v devět ráno. místního času (10 SELČ).

Londýnský dopravní podnik uvedl, že důvodem byla porucha soupravy na lince mezi stanicemi Central a Piccadilly. Podle jeho mluvčího byla situace na hranici požáru. Londýnští hasiči vyjeli k stanici: „Na místě jsou dva hasičské vozy a deset mužů.“

„Šlo o přehřátý kompresor ve vlaku, požár nenastal," vysvětlili příčinu šíření kouře do prostor nástupiště.

U východu zasahovali záchranáři, protože kouř zaplnil nástupiště.

Loud bang at Holborn, smoke and then an evacuation pic.twitter.com/gh9tLgGsdc