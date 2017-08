Podle separatistické Doněcké tiskové agentury nápad označil za „nepodařený“.

Přestože Kyjev většinou iniciativy separatistů z východu země ignoruje, červencové prohlášení Zacharčenka, podle něhož Ukrajinu mělo fakticky nahradit Malorusko s metropolí v Doněcku, jej rozlítilo. Ukrajinský prezident Petro Porošenko pohrozil, že odvetou vrátí pod kontrolu Kyjeva nejen Donbas, ale také Krym.

Nyní ovšem Zacharčenko tvrdí, že jeho projekt „zkrachoval“, neboť „vyvolává odpor“. Dříve přitom tvrdil, že do tří let v „Malorusku“ vznikne „lidový tribunál“, který bude soudit ukrajinské politické vedení za rozpad země a občanskou válku. Kromě nynějších politiků by podle něj měl být souzen i ukrajinský exprezident Janukovyč, který uprchl do Ruska.

Zacharčenkův nápad přitom narazil i u samotných povstalců. Ohradili se proti němu mimo jiné předáci sousední svévolně vyhlášené Luhanské lidové republiky, s tím, že jde o „pochybný projekt“, který s nimi nikdo nekonzultoval. Také Kreml se od „politické tvořivosti“ ozbrojenců distancoval.

„Literární tvořivost”



Obvykle dobře informovaná agentura RBK napsala, že pro Vladislava Surkova, který v Kremlu má na starosti Ukrajinu, byl nápad z Doněcku „překvapením“. Šlo prý o „osobní iniciativu Zacharčenka“. Kremelské zdroje přitom záležitost bagatelizovaly s tím, že se jedná spíše o „literární tvořivost blogerů“.

O „obrození“ Maloruska, jak byla v minulosti označována část Ukrajiny, přitom separatisté z východu Ukrajiny, ale také šéf Kremlu Vladimir Putin mluvili již na počátku ozbrojeného konfliktu, který vypukl po změně režimu na Ukrajině v roce 2014. Nápad však tehdy vyšuměl a blogeři nyní spekulují, co asi přimělo Zacharčenka jej oživit – a znovu tak rychle pohřbít.

„Asi dostal z Kremlu za uši,“ myslí si známý ruský novinář Jevgenij Kiseljov, který před léty uprchl z Ruska a žije v Kyjevě. Podle ukrajinské verze je za vším Kreml.