Putin se o počtu diplomatů, kteří budou muset odejít, zmínil v exkluzivním rozhovoru pro televizi Rossija 1.

„Americká strana učinila krok, který nebyl ničím vyprovokován. Čekali jsme dlouho, doufali jsme, že se situace změní. Ale vypadá to, že se do budoucna neočekává žádná změna. Rozhodl jsem se, že je čas ukázat, že to nezůstane bez odpovědi,” citoval Putinova slova server Russia Today.

Slova o nuceném odchodu diplomatů přicházejí poté, co americký Kongres schválil návrh nových amerických sankcí vůči Rusku. Zákon postihuje klíčová odvětví ruského hospodářství a rozšiřuje již platná omezení. [celá zpráva]

Jde však také o reakci na rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů z USA, které v prosinci učinil ještě předchozí americký prezident Barack Obama. Rusko tehdy nereagovalo v naději, že nastupující prezident Donald Trump rozhodnutí zruší. [celá zpráva]

Prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin při setkání na summitu G20 (archivní foto)

FOTO: Marcellus Stein, ČTK/AP

Musejí opustit i rekreační objekty

Rusko už v pátek avizovalo, že část amerických diplomatů bude muset zemi do 1. září opustit. Počet amerických diplomatických a technických pracovníků, působících na velvyslanectví USA v Moskvě a na generálních konzulátech v Petrohradě, Jekatěrinburgu a Vladivostoku by se měl dostat na úroveň „počtu ruských diplomatů a technických pracovníků, kteří jsou v USA”.

Rusko také rozhodlo, že uzavře rekreační objekty využívané zaměstnanci amerického velvyslanectví v Moskvě.

„Ruská strana k 1. srpnu ukončuje využití všech budov na Dorožné ulici v Moskvě i chaty v Serebrajnom boru ze strany amerického zastupitelství,” citovala agentura TASS ruské ministerstvo zahraničí.