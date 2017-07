„V posledních pěti až šesti letech se ve Stockholmu potýkáme s problémem mládeže, která páchá kriminalitu a velmi často nemá opatrovníky,“ potvrdila Localu Elisabeth Anestadová ze stockholmské policie.

Problémem je mimo jiné to, že se zadržené děti i po dopadení policií vracejí na ulici a v trestné činnosti pokračují. „Nazýváme je dětmi ulice. Jsou to děti, které stojí mimo švédskou společnost, nejsou vůbec zapojeny do (sociálního) systému, takže nemají žádnou ochranu a jsou velmi zranitelné. Nejde jen o to, že pácháte zločiny, sami se ale velmi snadno můžete stát obětí zločinu,” vysvětlila.

Devítiletý lupič



Zatím poslední hlášenou kriminalitou mládeže v ulicích Stockholmu jsou dvě přepadení. Policie nejprve vyjížděla k člověku, kterému na ulici dva malí kluci vytrhli mobil, a když si ho chtěl vzít zpět, schytal úder do tváře. O hodinu později skupina šesti dětí ve stejné čtvrti spáchala další přepadení.

Loupež se nepovedla a policie skupinu dopadla. Ukázalo se, že ani jednomu z pachatelů ještě nebylo patnáct let. Nejmladšímu bylo zřejmě jen devět.

Aktuální statistiky o tom, kolik dětí žije ve Švédsku na ulici, nejsou k dispozici. V roce 2015 jich ale bylo podle policejní zprávy na 800.