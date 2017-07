„Zákon o nejvyšším soudu a soudcovské radě se nestane součástí polského právního řádu,” uvedl Duda podle opozičního listu Gazeta Wyborcza. Pokud je nepodepíše, bude je muset opět projednat polský parlament.

Duda to řekl ještě před tím, že se měl sejít s předsedkyní nejvyššího soudu Malgorzatou Gersdorfovou a předsedou soudcovské rady Dariem Zawistowským. seznámí je se svým stanoviskem a vyslechne si jejich názor na návrhy zákonů.

Prezident současně zkritizoval opozici, která pořádala masové demonstrace po celé zemi. „Vláda se mění ve volbách, a ne na ulici,“ prohlásil. „Nemůže to být tak, že lidé, kteří slibovali věrnost národu, dnes vyzývají k boji v ulicích polských měst.”

Opozice i desítky tisíc demonstrantů požadovaly, aby Duda zákony schválené Sejmem i Senátem vetoval. [celá zpráva]

Konflikt moci



Minulý týden Duda překvapivě pohrozil, že bude soudní reformu vetovat, pokud se nezmění a nebude přijata jím navržená změna zákona o soudcovské radě. [celá zpráva]

Aby normy reformující nejvyšší soud a soudcovskou radu vstoupily v platnost, chybí již jen podpis prezidenta, který je přitom bývalým členem vládní strany PiS.

Podle nových zákonů by do jmenování soudců mohli mluvit poslanci a soudce nejvyššího soudu jmenovat ministr spravedlnosti, který zastává funkci generálního prokurátora. To by ale likvidovalo rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní.

Kritiky se nové zákony dočkaly ze strany Evropské komise. [celá zpráva]

Vyslovili se proti nim i čeští soudci. [celá zpráva]