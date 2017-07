EU kvůli migraci omezila export nafukovacích člunů do Libye

Členské země Evropské unie se v pondělí rozhodly omezit možnosti exportu nafukovacích člunů a závěsných motorů pro tato plavidla do Libye. Podle tiskové zprávy Rady EU je to součást snahy omezit práci skupin, které od libyjských břehů převážejí migranty přes Středozemní moře především do Itálie.