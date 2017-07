Italové opět varují, že rozdají migrantům víza a pošlou je dále do Evropy

Italští vládní představitelé v souvislosti s pokračujícím přílivem uprchlíků, kteří do země míří přes Středozemní moře, pohrozili, že by země mohla vydat dočasná víza migrantům, kteří se nacházejí v táborech na italském území. Víza by migrantům umožnila dostat se do dalších zemí Evropské unie.