„Víte, jste v tak skvělé formě,“ říká Trump, když se obrací na Brigitte, a ukazuje přitom na její postavu. „Krásná,“ dodal a otočil se na Macrona.

Brigitte Macronová je bývalá učitelka francouzského prezidenta a je o 24 let starší než on, čímž si nejednou získala pozornost médií. Macron společně s feministkami poznámky ohledně jeho ženy označil za sexistické. Podle něj by si toho nikdo nevšiml, kdyby byl starší on.

Věkový rozdíl mezi manželi Macronovými je přitom stejný jako mezi Trumpem a jeho ženou Melanií. Šéf Bílého domu je se svou manželkou v Paříži na dvoudenním pobytu u příležitosti oslav dobytí Bastily. Ve čtvrtek večer s Macronovými večeřeli v restauraci Eiffelovy věže.

Trump si v minulosti vysloužil kritiku kvůli obscénním výrokům o ženách. Na známé nahrávce zveřejněné během loňské kampaně před volbami amerického prezidenta popisuje, jak ho nechávají, aby je líbal a osahával, protože je slavný. Přetřásalo se také jeho hodnocení postavy bývalé královny krásy Alicie Machadové, kterou kvůli jejím nárůstu hmotnosti označil za „nechutnou“ a za „miss prasátko“ (Miss Piggy).