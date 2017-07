Ve středu připlula loď se 480 migranty do sicilského přístavu Pozzallo, dalších 422 běženců se na Sicílii vylodilo v přístavu Trapani z plavidla maltské nevládní organizace.

V téže době směřovaly k Sicílii či k jižním břehům Itálie lodě organizací Lékaři bez hranic (MSF), SOS Méditerranée, Save the Children a ProActiva Open Arms s více než 2700 migranty naloděnými v úterý. Ve středu bylo ze člunů u břehů Libye naloděno na 1100 běženců.

Itálie marně žádá o pomoc



Itálie, která je nyní hlavní vstupní branou migrantů do EU, opakovaně žádá ostatní státy Unie o větší pomoc, zejména o zpřístupnění jejich středomořských přístavů záchranářským lodím. Zatím ale stále musí běžence přijímat sama, přestože italská vláda už dlouho upozorňuje, že kapacita jejích uprchlických zařízení je naplněná. Tísní se v nich přes 180 tisíc běženců.

Italská vláda proto pohrozila, že pokud ostatní země osmadvacítky problém nezačnou řešit, uzavře své přístavy a lodě s migranty bude vracet na otevřené moře. [celá zpráva]

„Jsme pod enormním tlakem. Migranty zachraňují lodě neziskových organizací, mise (EU) Sophia, Frontexu i italské pobřežní stráže. Plaví se pod vlajkami různých zemí Unie. Pokud jsou to jen italské přístavy, které přijímají, je něco špatně. O tom to celé je,“ postěžoval si už na začátku července Italský ministr vnitra Marco Minniti.

Dohoda s Tureckem a zavření balkánské cesty



Hromadný příliv migrantů z Afriky do Itálie nastal poté, co EU loni uzavřela dohodu s Tureckem. Díky ní se téměř zastavil proud lidí prchajících do Evropy přes Turecko a Řecko. V roce 2015 jich touto trasou přišel do Evropy více než milión.

Od letošního ledna dorazilo do Evropy přes Středozemní moře přes 100 tisíc lidí, z toho 85 tisíc právě do Itálie.