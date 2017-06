Summit se shodl i na tom, že případné nasazení bojových skupin už nebudou platit jen členské země, jejichž vojáci v nich působí, ale přispěje se také z unijních peněz.

„Nám všem společně se v posledních měsících podařilo dosáhnout tak výrazného pokroku v oblasti obrany, jakého EU nebyla schopna dosáhnout za několik posledních desítek let,“ řekl na okraj jednání novinářům český premiér Bohuslav Sobotka.

Summit v první řadě politicky podpořil spuštění trvalé strukturované spolupráce (PESCO) států EU, které chtějí v obranné oblasti úžeji kooperovat. Země nyní mají tři měsíce na to, aby případným partnerům nabídly konkrétní návrhy a možnosti, jak se do konceptu zapojit. Česko má podle Sobotky zájem se na věci podílet, pokud k tomu pro sebe nalezne vhodnou příležitost. Diplomaté předpokládají, že téma by měl dále konkretizovat unijní summit v prosinci.

„Je to historický krok. Taková spolupráce umožní EU posunout se k hlubší integraci v obraně,“ prohlásil před novináři Tusk, který podotkl, že k účast je otevřená pro všechny unijní státy.