Orbán se zároveň ohradil proti komentářům německé kancléřky Angely Merkelové a jejího sociálnědemokratického volebního vyzývatele Martina Schulze, kteří uvítali řízení, jež Evropské komise kvůli nedodržování kvót pro přijímání běženců zahájila s Budapeští, Varšavou a Prahou.

„Nevzpomínám si, že bychom my Maďaři někdy Němcům chtěli říkat, co mají dělat,“ řekl Orbán. „Místo toho jsme jim prokazovali respekt a očekáváme, že tak učiní i vůči nám. Prosíme tedy německé politiky, aby nás nechali na pokoji a nezatahovali nás do německé volební kampaně,“ dodal.

Merkelová s řízením problém nemá



Merkelová uvedla, že s řízením Evropské komise vůči Česku, Polsku a Maďarsku nemá problém, neboť komise dělá to, co musí. Schulz, který se v zářijových parlamentních volbách uchází o post německého kancléře, se již dříve vyslovil pro možnost krácení evropských fondů pro ty země, které nejsou v řešení migrační krize solidární s ostatními unijními členy.

Právní kroky, které se komise tento týden rozhodla proti Česku, Polsku a Maďarsku zahájit, mohou vyústit až v pokutu.

Česká republika odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinila. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů. Žádné další už podle vyjádření ministra vnitra Milana Chovance nepřijme. Chovanec to zdůvodnil mimo jiné zhoršenou bezpečnostní situací.