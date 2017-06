„V posledních měsících Komise několikrát vyzvala členské státy, které dosud nikoho nerelokovaly nebo které neučinily žádný relokační příslib, aby tak učinily. Bohužel, bez ohledu na tyto výzvy, Česká republika, Maďarsko a Polsko v rozporu se svými právními závazky vyplývajícími z rozhodnutí (Evropské) rady a v rozporu se svými závazky vůči Řecku, Itálii a ostatním členským státům dosud nepodnikly nezbytné kroky. V tomto kontextu, a jak je uvedeno v předchozí zprávě o relokaci a přesídlování, se Komise rozhodla zahájit proti těmto třem členským státům řízení o porušení Smlouvy,” uvedla Komise v tiskové zprávě.

Eurokomisař pro vnitro a přistěhovalectví Dimitris Avramopulos k tomu uvedl: „Naše unie je založena na solidaritě a společné odpovědnosti. Tyto základní hodnoty platí pro všechny politiky EU a migrace není výjimkou. Nemůžeme ponechat a neponecháme členské státy, které mají vnější hranice, bez pomoci. A pokud jde o relokaci, musí být jasno: provádění rozhodnutí Rady o relokaci je zákonnou povinností, nikoli nezávaznou možností.“

Řízení má několik fází a může skončit soudem, který by mohl rozhodnout o pokutě pro členský stát. Avramopulos před řízením varoval už minulý měsíc. [celá zpráva]

Sobotka: Kvóty dál odmítáme



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v úterý na evropském summitu na Pražském hradě novinářům řekl, že na postoji České republiky se nic nemění a vláda nadále trvalé kvóty odmítá.

„Jsme připraveni hájit pozici ČR, doufám, že ji obhájíme. Systém přerozdělování je pobídka pro nelegální migraci,“ podotkl předseda vlády. Dodal, že si nemyslí, že by Česku hrozila kvůli nerespektování migračních kvót nějaká pokuta.

ČR přijala dvanáct lidí



Česko bylo jednou ze zemí, které v roce 2015 hlasovaly proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků. Dnes odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinilo. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů.

Ministra vnitra Milan Chovanec (ČSSD) avizoval, že přijímání dalších není v plánu. [celá zpráva]

Od Nového roku přišlo dalších 73 tisíc lidí



Podle Avramopulose se tempo přesídlování v letošním roce zvýšilo. Od Nového roku bylo relokováno téměř 10 300 osob, což je pětkrát víc než za stejné období o rok dříve. Celkově tak bylo podle komisařovy zprávy k 9. červnu relokováno 20 869 lidí (13 973 z Řecka a 6896 z Itálie).

Jak ale v úterý uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), do Evropy letos dorazilo dalších více než 73 tisíc migrantů. Loni v tuto dobu to bylo 211 433 migrantů. Nejvíc lidí nyní proudí do Itálie.

Eurokomisař Avramopulos poznamenal, že se daří uzavírat spolupráci s dalšími africkými zeměmi ve věci řešení příčin migrace. Avramopulos jako příklad zmínil Nigérii a řekl také, že funguje navracení běženců z Řecka do Turecka podle dohody.