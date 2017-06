Podle Haydona byl pravděpodobně vůdcem skupiny Khuram Shazad Butt, který si v den útoku minulou sobotu ráno pokoušel pronajmout si 7,5tunové nákladní auto. To se mu ale nepodařilo, platba nebyla z blíže neupřesněných důvodů přijata. Jeho plán nicméně připomněl loňský červencový útok ve francouzském městě Nice, kde vjel do davu útočník v 19tunovém nákladním automobilu a usmrtil 86 lidí.

Když Butt neuspěl, zeptal se souseda, který se právě stěhoval, kde by si mohl rychle pronajmout dodávku. [celá zpráva]

Vozidlo Renault si vypůjčil v půjčovně B&Q v 18:30 večer v Harold Hill. Objednal si ho telefonicky z čerstvě aktivovaného mobilu. Pak s ním jel na adresu dalšího atentátníka, Itala marockého původu Youssefa Zaghby žijícího v Barkingu. Do dodávky naložili dva pytle štěrku zřejmě proto, aby zvýšili její hmotnost. Také v ní měli židle a kufr, možné ke zmatení sousedů.

Večer zamířili do centra. Těsně před desátou dvakrát přejeli přes most London Bridge, kde hledali cíle, a pak se náhle otočili do protisměru a vjeli do nic netušících nevinných chodců.

Dodávka, kterou podle všeho řídil Butt, na mostě zabila tři lidi. Atentátníci pak vůz opustili a začali napadat lidi v barech a restauracích v nedaleké čtvrti Borough Market. Ubodali pět osob. Mezi osmi oběťmi jsou tři Francouzi, dva Australané, Kanaďan, Španěl a Brit. Bezpečnostní složky všechny útočníky zlikvidovaly.[celá zpráva]

Keramické nože a zápalné lahve



Do lidí pachatelé bodali keramickými noži s třiceticentimetrovými čepelemi. Fialové nože, které neodhalí detektor kovů, měly střenky omotané páskou, pod kterou byly tkaničky do bot, jimiž je měli přivázané k rukám. Podobně jako víno si je koupili v Lidlu, kde byly mezi 4. a 10. květnem v akci za 4,99 libry, uvedl list Daily Mail.

Jeden z nožů, kterými útočili pachatelé masakru v Londýně.

FOTO: Metropolitan Police, ČTK/AP

Haydon podle agentury Reuters rovněž sdělil, že útočníci měli vzadu ve voze dvanáct vinných lahví naplněných technickým benzínem s hrdly ucpanými hadry, které měly posloužit jako Molotovovy koktejly. Ty ale nepoužili.

Na sobě měli rovněž falešné sebevražedné pásy, které si vyrobili z plastových láhví od vody omotaných černou lepenkou.

Vyšetřovatelé rovněž nalezli v domě jednoho z útočníků nad kanceláří bookmakera, který si pronajali v dubnu, anglicky psaný korán otevřený na stránce, která pojednává o mučednictví.

Policie komplice nehledá



K útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, podle Haydona ale nejsou žádné důkazy, že by útočníci - Ital marockého původu Youssef Zaghba, občan Maroka a Libye Rašíd Radván (v anglickém přepisu Rachid Redouane) a Brit pákistánského původu Khuram Shazad Butt - byli řízeni někým jiným, ať už v Británii nebo v cizině.

„Nepátráme po širší síti,” řekl Haydon, podle něhož se vyšetřovatelé stále ještě pokoušejí zjistit, jak se trojice útočníků poznala. „Jak se znali? Jde o velmi rozmanitou skupinu,” podotkl.