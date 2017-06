Bratra džihádistky útočící na policistku odsoudili za útok na obchodní centrum

Na osm let odsoudil ve středu německý zemský soud v Hannoveru osmnáctiletého Saleha S. za to, že loni hodil dva Molotovovy koktejly na hannoverské obchodní centrum. Při útoku tehdy sice nebyl nikdo zraněn, ale soud dospěl k závěru, že cílem Saleha S. bylo zabíjet. Byl obviněn z pokusu o vraždu. Saleh je bratrem Safie S., která byla loni poslána na šest let za mříže, neboť pobodala policistku.