Jedenatřicetiletý Damien Pettit BBC řekl, že jeden z atentátníků bydlel v přízemí domu, který policisté prohledávali: „Je to jeden z našich sousedů. Zdravili jsme se. Měl dvě malé děti. Byl velmi milý.“

Muže popsal jako muslima mezi dvaceti a třiceti lety věku, který se účastnil sousedského života. „Byl členem komunity, připraven pomáhat. Byl vždycky velmi přívětivý, velmi milý.“ Na fotografii mrtvého útočníka poznal podle maskáčových kalhot, protože však ležel obličejem k zemi, nebyl si stoprocentně jist.

Jiní svědci uvedli, že jde o osobu pákistánského původu.

Televize Sky News také citovala Kena Chigba, který uvedl, že s jedním z podezřelých ještě v sobotu mluvil: „Právě se stěhuji, takže mám venku velkou dodávku. Vždycky se choval přátelsky, ale teď to bylo trochu jiné. Je těžké to pojmenovat. Ptal se mě, kam se stěhuji, a zajímal se o dodávku. Kde jsi ji sehnal, Kene? Za kolik? Je možné ji mít s automatickou převodovkou? Kladl takové otázky, které mi nyní dávají smysl. Tehdy mě to nenapadlo.“

Policisté také prohledávají další byt, na ulici Barking Road ve čtvrti East Ham vedle Barkingu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Kamera zachytila paniku na mostě London Bridge. Zdroj: Reuters

Zadržení podezřelí v Barkingu v souvislosti s útokem na Londýnském mostě a v Borough Marketu. Záběr z videa

FOTO: Furqan Nabi, ČTK/AP

Trojice teroristů v sobotu večer na Londýnském mostě najela dodávkou do chodců a následně na Borough Market vystoupila a bodala noži do lidí. Zemřelo sedm lidí a 48 jich utrpělo zranění. Policisté útočníky zastřelili.

Jednou z obětí je kanadský občan. Mezi zraněnými jsou čtyři Francouzi, jeden Australan, dva Novozélanďané a jeden Němec. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že zatím nemůže vyloučit, že by mezi zraněnými byli i Češi. Identifikace mrtvých a zraněných stále neskončila.

V kritickém stavu zůstává nadále 21 lidí, oznámily zdravotnické úřady.