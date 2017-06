"Nejméně sedm mrtvých a 48 zraněných při teroristickém útoku a starosta Londýna říká, že ´není důvod k poplachu´!" tweetoval Trump.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. června 2017

"Londýňané dnes a v příštích dnech zaznamenají zvýšenou policejní přítomnost. Není důvod k poplachu," uvedl v neděli v prohlášení londýnský starosta Sadiq Khan a vyzval Londýňany k bdělosti.

"Jsme dnes všichni v šoku a rozhněvaní. Ale toto je naše město. Nikdy nenecháme tyto zbabělce vyhrát a nenecháme se zastrašit terorismem," prohlásil v neděli také Khan.

We are all shocked and angry today - but this is our city. We will never let these cowards win and we will never be cowed by terrorism. pic.twitter.com/kcosumkdCR — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 4. června 2017

Trump přislíbil, že USA udělají vše, co je v jejich silách, aby Británii pomohly při londýnském dramatu. "Jsme s vámi," vzkázal Britům jménem Spojených států. Telefonoval rovněž s britskou premiérkou Theresou Mayovou a přislíbil jí veškerou pomoc při vyšetřování útoků.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. června 2017

"Potřebujeme být prozíraví, bdělí a tvrdí. Potřebujeme, aby nám soudy vrátily naše práva. Potřebujeme zákaz cestování jako další úroveň bezpečnosti," napsal v dalším tweetu Trump.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. června 2017

Americký prezident ve dvou exekutivních příkazech v lednu a březnu vydal zákaz vydávání víz občanům několika muslimských zemí. V obou případech platnost zákazu pozastavily americké soudy.

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost v pozdějším prohlášení uvedlo, že nemá informace o "konkrétní věrohodné hrozbě ve Spojených státech".