Úřady připustily, že šlo o teroristický čin. Jeho pozadí se vyšetřuje a o útočnících zatím není nic známo. Sdělovací prostředky nicméně připomněly, že útok přišel poté, co se na šifrovaném internetovém fóru Telegram objevila výzva radikálních islamistů, aby džihádisté během probíhajícího svátečního měsíce ramadánu útočili a použili k tomu osobní či nákladní automobily.

Útočníci v Londýně podle serveru Daily Mail použili dodávku pronajatou od hobbymarketu B&Q, podobně jako použil pronajatý vůz Khalid Masood, který zabíjel v centru Londýna v březnu. Svědkové rovněž popsali, že teroristé po vystoupení z dodávky volali: „To je pro Alláha“.

Zastřelený terorista

FOTO: AP

Policie je zastřelila do osmi minut od chvíle, co byla poprvé zalarmována. Oni však do té doby zabili šest lidí a desítky dalších zranili. Jeden z nich pak v nemocnici umřel, potvrdila podle deníku The Guardian policie.

„Utíkali a policisté se snažili dostat se mezi ně a dav lidí. Přišli další policisté a za pár sekund ty tři zastřelili,“ vylíčil Ital Gabriele Sciotto.

Video

Policejní vyšetřování v Londýně

To on pořídil fotografii jednoho zastřeleného útočníka, protože v ten večer vyrazil do baru u Borough Marketu, aby sledoval televizní přenos finále fotbalové Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Juventusem Turín. Snímek ukazuje, že terorista měl možná ne náhodou oblečený dres londýnského Arsenalu, takže snadněji splynul s davem. Opodál leží nehybná těla jeho dvou kompliců.

Na fotografii je vidět i falešný pás na výbušniny, jaké používají sebevražední atentátníci. Podle Sciotta bylo ale patrné, že terorista měl na těle atrapu. „Ty nádobky nevypadaly reálně, vypadaly jako hračky. Moc jsem neměl strach,“ poznamenal Ital.