Reportérka BBC, která se právě na mostě nacházela, uvedla, že dodávka řízená neznámým mužem jela vysokou rychlostí směrem od parlamentu. Srazila několik lidí, podle serveru Daily Mail dvě desítky.

„Všude po chodníku jsou rozesetá těla,” napsal jeden ze svědků na sociální síti bezprostředně poté. Jiný dodal, že všude jsou policejní vozy a sanitky a policejní lodě prohledávají řeku.

Policie nejprve potvrdila, že vyšetřuje „závažný incident”, posléze oznámila, že šlo o teroristický čin.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3. června 2017

Povoláni byli i pyrotechnici. Navíc policie řešila další útok nožem v Borough Market, jižně od prvního útoku a incident v lokalitě Vauxhall, později však oznámila, že ten s terorem nesouvisel.

Policisté u Westminsterského mostu v Londýně

FOTO: ČTK/AP

Lidé opouštějí místo policejního zásahu.

FOTO: ČTK/AP

Záchranáři u zraněných lidí na Westminsterském mostě

FOTO: ČTK/AP

Zprávy hovoří o střelbě a pobodaných lidech. Dodávka měla dojet ke schodům southwarské katedrály. Z vozu pak podle svědectví vyskočili tři muži vyzbrojení noži s asi 30 centimetrů dlouhými čepelemi a bodali bez rozmyslu do lidí. Některé nepotvrzené zprávy také hovoří o třech lidech s podřezanými hrdly.

„Mladou dívku bodli do hrudi, ležela tam,” vylíčil taxikář, který právě projížděl ulicí Borough High Street ve čtvrti Southwark. „Říkal jsem si, že to zkusím ho (útočníka) srazit, ale těsně před tím, než jsem do něj narazil, uskočil. Pak k němu běželi tři policisté. Křičel jsem na všechny, ať odtud utíkají pryč. Bylo tam jistě tak sto lidí,” dodal.

Sanitky u Westminsterského mostu

FOTO: ČTK/AP

Policie spěšně vyklidila okolní restaurace a bary. „Byl jsem s kamarádem v restauraci. Najednou bylo všechno v pohybu a lidé začali křičet. Ochranka řvala na lidi, ať jdou pryč od okna. Do restaurace se vecpalo asi 50 lidí. Pak jsem zaslechl dva výstřely a lidé se rozběhli schovat se do kuchyně. Byl to naprostý zmatek. Byli jsme schovaní 45 minut a pak jsme byli ozbrojenými policisty evakuováni,“ vylíčil svědek.

Westminsterský most u sídla britského parlamentu v Londýně

FOTO: AP

Westminsterský most přes Temži u britského parlamentu si vybral pro svůj teroristický útok v březnu islamista Khalid Masood. S pronajatým vozem tam ve vysoké rychlosti najel do lidí na chodníku a následně narazil do plotu u parlamentu, kde ubodal člena ochranky. Celkem zabil pět lidí. [celá zpráva]