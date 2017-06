Schmidt vyřídil pozdravy spolkové vlády i kancléřky Angely Merkelové (CDU) a vyjádřil přesvědčení, že sjezd dává signál smíření, kulturní rozmanitosti a orientace do budoucna. Připomněl, že usmíření mezi Čechy a sudetskými Němci bylo za komunistického režimu z ideologických důvodů nemožné, i to, jaký pokrok za posledních 20 let vzájemné vztahy učinily. Vyzdvihl přitom roli někdejšího českého prezidenta Václava Havla.

O zlepšujících se vztazích Čechů a sudetských Němců svědčí i to, že se loni sudetoněmeckého sjezdu jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Na letošním sjezdu vystoupí jeho stranický kolega a vicepremiér Pavel Bělobrádek.

V bavorském Augsburgu začal 68. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), který by měl podle představ pořadatelů přinést další prohloubení vztahů sudetských Němců a Čechů. Na snímku hovoří nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt.

FOTO: Martin Weiser, ČTK

Minulost i budoucnost



Velmi dobré česko-německé vztahy se podle Schmidta projevily i na česko-bavorské zemské výstavě o Karlu IV. Kdo ji viděl, "ten cítil, že je důležité znát minulost, ale i politicky se angažovat pro budoucnost střední Evropy," míní.

"Chtěl bych vyzvat všechny Němce a Čechy, aby si byli vědomi své zodpovědnosti za společné utváření Evropy," prohlásil také německý ministr. Nepřímo se v této souvislosti vyslovil i k chystanému odchodu Británie z Evropské unie, když poznamenal že spolky je jednoduché zrušit, ale mnohem těžší vybudovat.

Vztahy mezi sudetskými Němci a českou vládou, které byly po léta napjaté, se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispěla k tomu i skutečnost, že SL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům zkonfiskován. Smířlivé kroky učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS), který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.