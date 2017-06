„Kdyby se NATO rozpadlo, tak to pomůže,“ řekl Putin na adresu paktu, ale dodal, že pro to „nevidí předpoklad.“

„Mnohokrát jsme říkali, že NATO bylo vytvořeno proti Varšavské smlouvě a SSSR. Nyní ale není ani Varšavská smlouva, ani SSSR, ale NATO tu pořád je.

Domníváme se, že je to vojenský nástroj v zájmech USA,“ prohlásil dále Putin.

Připomněl, že dříve se mluvilo o transformaci Severoatlantické aliance na politickou organizaci, která by zajistila stabilitu ve světě: „To se dosud nestalo. Vidíme rozvoj vojenské infrastruktury, jejíž přibližování k našim hranicím nás nemůže neznepokojovat.“

Ruský prezident ale navzdory rozporům vyzdvihl, že Rusko podporuje společný boj s terorismem. Podle něj by měla Aliance více spolupracovat s Moskvou, jinak bude přibývat teroristických útoků.

Snaha zlepšit vztahy s USA



Dopoledne Putin vyzval také na hospodářském fóru americké podnikatele, aby jeho americkému protějšku Donaldu Trumpovi pomohli začít normální dialog mezi Spojenými státy a Ruskem. Vztahy mezi oběma velmocemi jsou podle Putina na nejnižším bodu od studené války. „Pomozte nám obnovit normální politický dialog. Prosím vás jménem Ruska a obracím se k americké straně: pomozte i nově zvolenému prezidentovi, hlavě vlády Spojených států,” řekl Putin.

”Během několika předchozích let byl prakticky zničen základ spolupráce budovaný během předchozích desetiletí a naše dvoustranné vztahy se ocitly v nejnižším bodu od dob studené války,” postěžoval si v debatě uspořádané v rámci hospodářského fóra v Petrohradu.

Ruský prezident Vladimir Putin

FOTO: Mikhail Metzel/, ČTK/AP

„Jsem přesvědčen, že normalizace bilaterálních vztahů odpovídá zájmům obou zemí,” zdůraznil ruský prezident a dodal, že Moskva bude pokračovat v dialogu s Trumpem a jeho týmem, k úspěchu je ale zapotřebí snaha z obou stran.

Vyjádřil se i k sankcím proti Rusku. Řekl, že si vždy myslel, že zavedení sankcí ze strany Západu bylo chybným krokem.

Putin nevyčítá Trumpovi odchod z klimatické dohody

Putin se zdržel kritiky Trumpa za jeho rozhodnutí odstoupit od klimatické dohody, ačkoli si myslí, že od ní USA neměly odstupovat. Sám dohodu považuje za dobrou. Neodpustil si ale jedovatá popíchnutí: „Měli bychom být vděční prezidentovi Trumpovi. Kdyby byl dnes v Moskvě sníh a tady byla zima a pršelo, můžeme to hodit na hlavu amerického imperialismu, že je vším vinen, ale my to dělat nebudeme.“

Jedovatý byl i dál: „Nepokoušel bych se teď soudit Trumpa, protože prezident Obama přijal adekvátní řešení,“ řekl Putin, „možná si stávající prezident myslí, že to dostatečně nepromysleli, možná se domnívá, že na to nejsou adekvátní zdroje.“

Za vágní Putin označil zprávy amerických tajných služeb o vměšování do amerických voleb: „Četl jsem tyto zprávy. Ani v těchto zprávách není nic konkrétního, jen předpoklady a vývody. Když je něco konkrétního, pak to bude předmět jednání.“