„My Evropané musíme svůj osud vzít skutečně do svých rukou,” uvedla kancléřka na předvolební akci v Mnichově, na které vystoupila společně s bavorským premiérem Horstem Seehoferem před zhruba 2500 lidmi. Podle agentury DPA Merkelová reagovala na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa i na nadcházející odchod Británie z Evropské unie, když řekla, že doby, kdy se Evropa plně spoléhala na jiné, je „do jisté míry pryč”.

Evropa by se podle Merkelové měla konečně postavit na vlastní nohy, i když by stále měla udržovat přátelské vztahy s USA a Británií a „pokud to jen trochu půjde i s Ruskem a dalšími zeměmi”. „Ale za svou budoucnost, za svůj osud, musíme bojovat sami jako Evropané,” dodala kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Zvláštní důraz Merkelová ve svém proslovu položila na dobrý vztah Německa s Francií pod vedením nového prezidenta Emmanuela Macrona. Tuto pasáž projevu ocenilo publikum podle německého tisku několikaminutovým potleskem. Macronovi kancléřka popřála na dálku úspěch v prosazování jeho reformních plánů.

Když Německo může pomoci, pomůže



„Kde může Německo pomoci, Německo pomůže, protože Německu se může dařit dobře jen tehdy, pokud se bude dařit Evropě,” dodala Merkelová.

Americký prezident Donald Trump podle agentury DPA uvrhnul skupinu sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (USA, Kanada, Francie, Británie, Německo, Itálie, Japonsko) do těžké krize. Fiasku se podle ní podařilo v sobotu zabránit na poslední chvíli.

Státníkům se podařilo na summitu v italské Taormině dohodnout společnou pozici především v oblasti boje proti protekcionismu, naopak v oblasti migrace či ochrany klimatu panovaly velké neshody. Pod výzvu k naplňování pařížské dohody o ochraně klimatu připojilo své podpisy jen šest státníků. Americký prezident Trump mezi nimi nebyl.

Podle agentury DPA bude „blokáda”, kterou Trump předvedl na summitu G7 na Sicílii, velkou výzvou pro chystaný summit představitelů skupiny velkých ekonomik G20 7. a 8. července v Hamburku, kde bude v roli hostitelky vystupovat právě německá kancléřka Angela Merkelová.