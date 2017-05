„Pro teroristy je to snadný způsob, jak financovat své aktivity z peněz daňových poplatníků. Jediné, co musíte udělat, je jít a dostat se na univerzitu,“ potvrdil Telegraphu bývalý vyšetřovatel londýnské metropolitní policie David Videcette.

Zda Abedi kromě zmíněných půjček ve výši 14 tisíc liber v letech 2015 a 2016 čerpal také měsíční příspěvek ve výši 250 liber, což je v přepočtu na koruny více než 7,5 tisíce, britský pracovní a penzijní úřad Telegraphu odmítl sdělit.

Je tu také možnost, že Abedi dostal peníze od Islámského státu. Ať už výhradně, či jen jako bonus.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Panika po výbuchu na koncertu Ariany Grande v Manchesteru

Fakt, že Salman Abedi v Británii nikdy nepracoval, přesto měl peníze na to, aby opakovaně létal do Libye a pravděpodobně také do Turecka a Německa, tomu ale nasvědčuje. Je dost dobře možné také to, že mu peníze britských daňových poplatníků chodily na účet i v době, kdy prodělával výcvik Islámského státu v Libyi. Naučit se tam mohl i výrobu bomby, kterou na sobě odpálil v koncertní hale.

Tomu, že Abedi netrpěl finanční nouzí, svědčí i fakt, že tři dny před útokem poslal mladšímu bratrovi do Libye 2,5 tisíce liber, tedy více než 80 tisíc korun. Dalších 250 liber vybral v hotovosti.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Náměstí v Manchesteru zmizelo pod květinami, které tam lidé nosí na počest obětí teroristického útoku

Organizace, která uděluje studentské půjčky, ani Univerzita Salford, se vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování k věci nechtěly vyjadřovat. Podle profesora střediska pro bezpečnostní a zpravodajská studia z Buckinghamské univerzity Anthonyho Gleese jde o masový problém.

„V britském systému jsou fondy, jež jsou k okamžité dispozici studentům - džihádistům, bez jakékoliv prověrky,“ konstatoval Gleese. Policie podle Telegraphu připustila. že nemá ponětí, kolik džihádistů dávky, příspěvky a půjčky od státu v Británii vlastně čerpá.