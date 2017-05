V Manchesteru nevraždil osamělý vlk, ale teroristická síť

Sebevražedný atentátník Salman Abedi z Manchesteru nejednal sám. Máme co do činění s celou teroristickou sítí, uvedla na středeční tiskové konferenci britská policie. Sebevražedný pás byl podle strážců zákona natolik sofistikovaný, že by jej Abedi sám vyrobit nedokázal.