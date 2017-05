Jméno atentátníka Salmana Abediho zveřejnily americké stanice CBS a NBS s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele v úterý k večeru. Ještě před nimi televize ABC s odkazem na předního činitele bezpečnostních složek uvedla, že šlo o sebevražedný útok. [celá zpráva]

Britská policie si přála, aby se jméno nedostalo na veřejnost nejméně 36 hodin, protože by to usnadnilo dopadení případných kompliců. Podle Ruddové by pro ně mohla být výhoda vědět, že „bezpečnostní síly už vědí, koho hledají“.

„Britská policie dala jasně najevo, že chtěla řídit tok informací, aby ochránila průběh operace a kvůli momentu překvapení, takže je iritující, jestliže to je zveřejněno z jiných zdrojů,“ řekla Ruddová v rozhovoru s BBC.

Ani takto „předčasné” zveřejnění jména britského atentátníka libyjského původu však podle ní vyšetřování nepoškodilo. „Tak daleko bych nezašla, ale mohu říci, že mají zcela jasno, jaká je situace a že by se to nemělo opakovat,“ podotkla.

Na dotaz, zda míní zjistit, jak sdílená informace unikla, odpověděla: „Na rovinu jo.“

Nespolehlivý partner?



Neopatrné zacházení amerických činitelů s tajnými informacemi může Londýn vést k menší ochotě sdílet citlivé zpravodajské informace.

Pochyby nevzbuzuje jen tento případ. Před dvěma týdny americký prezident Donald Trump podle listu The Washington Post vyzradil ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi tajnou informaci o možných útocích Islámského státu pomocí notebooků v letadlech. To mohlo poškodit Izrael jako zdroj této informace. [celá zpráva]

„Z téhle administrativy unikají informace... Británie a Izrael jsou (pro USA) zřejmě dva nejdůležitější zpravodajské zdroje. A teď zvažují, jestli přijdou k újmě pokaždé, když budou informace sdílet. To vás vede k tomu, že budete přemýšlet o každé jednotlivé informaci,” citoval britský The Guardian amerického bezpečnostního analytika Thomase Sandersona.

Jiní experti se však domnívají, že by spolupráce sice nemusela být přímo narušena, i když třeba bude Londýn ostražitější. Británie totiž získává prostřednictvím spolupráce s USA větší příděl informací, než sama nabízí.