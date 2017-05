Islámský stát se přihlásil prostřednictvím své tiskové agentury Amak. „Jednomu z vojáků našeho chalífátu se podařilo umístit do davu křižáků ve městě Manchester výbušné zařízení,“ uvedli radikálové v prohlášení.

Útočník se odpálil ve foyer haly v době po koncertě, kdy návštěvníci odcházeli a vchody už nikdo nekontroloval. Zemřelo 22 lidí a 59 dalších bylo zraněno. V nemocnicích zůstává 12 dětí mladších 16 let.

Úřady nově jmenovaly nejmladší oběť. Je jí osmiletá Saffie Rose Roussosová z Leylandu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ranní záběry z místa činu v Manchesteru

Britská policie zatím totožnost útočníka nezveřejnila, ačkoliv podle premiérky Theresy Mayové ví, o koho šlo. [celá zpráva]

Stanice BBC uvedla, že pachatel byl „buď Brit, anebo z Británie”. Vyšetřovatelé se domnívají, že útočil sám. V souvislosti s útokem byl ale zadržen také 23letý muž a policejní razie pokračují.

Radikálové z IS se hlásí k většině útoků v západní Evropě. V Británii tak naposledy učinili v případě Khalida Masooda, který zabil pět lidí, když s pronajatým autem najel do lidí na Westminsterském mostě a následně narazil do zdi u parlamentu, kde ubodal člena ochranky.