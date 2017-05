Úřady pod vedením zvláštního vyšetřovatele Bruno Josta nyní prověřují možnost, že berlínská kriminální policie po útoku záměrně zadržovala informace nebo s nimi dokonce záměrně manipulovala. Má to údajně potvrzovat dokument z loňského listopadu o odposleších. Z nich vyplývá, že Amri byl zapleten do prodeje drog.

„Zatčení bylo možné na základě trestného činu komerčního obchodování s narkotiky spojeného s gangem,“ uvedl berlínský zemský ministr vnitra Andreas Geisel. Svá slova opírá o názor expertů.

Policie připustila, že Amri obchodoval s drogami, měla k dispozici záběry Amriho při prodeji drog v jednom z berlínských parků, ale tvrdila, že šlo jen o malé množství, takže nebylo možné ho zadržet. Berlínská zemská vláda už ale podala trestní oznámení kvůli podezření z bránění úřednímu výkonu, dodal Giesel.

Podivná data na dokumentech

Dokument kriminální policie byl podle Geisela vytvořen 17. ledna, je ale na něm datace 1. listopadu. Tento spis v souvislosti s Amrim ovšem hovoří o obchodu s drogami ve velmi malém rozsahu.

„Tato informace je deprimující a vrhá zcela nové světlo na tento útok,” poznamenal Geisel a dodal: „Na základě zatčení asi bylo možné atentátu zabránit.”

Také policejní odbory (GdP) údajnou manipulaci s výsledky vyšetřování odsoudily. „Nemáme pro to žádné pochopení,” řekl mluvčí GdP Benjamin Jendro. Pakliže byly složky dodatečně měněny a věci byly tutlány, jde podle něj o trestný čin a ani případným tlakem uvnitř úřadu to nelze ospravedlnit. Mluvčí současně upozornil, že ani zatčení kvůli drogám, by nemuselo atentátu zabránit. „Neexistuje záruka, že by na něj byla uvalena i vazba,” zdůraznil.

Že mohl být Amri zadržen dříve, naznačil i spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière. [celá zpráva]

Atentát v Berlíně



Amri 19. prosince vjel s kamiónem, jehož polského řidiče zavraždil, do davu lidí na vánočním trhu v centru Berlína. Celkem zabil 12 lidí včetně jedné Češky. [celá zpráva]

Tunisana Amriho o několik dnů později v přestřelce zabila italská policie. [celá zpráva]

Loni v březnu berlínské státní zastupitelství začalo Amriho vyšetřovat na základě tipu od spolkových bezpečnostních úřadů, které varovaly, že možná plánuje loupež, aby si zajistil prostředky na nákup automatických zbraní, které by mohl v budoucnu použít při případném útoku.