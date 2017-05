Spojené státy připravují dočasné rozmístění antiraket Patriot v Litvě

Američané zvažují, že by na letní cvičení protivzdušné obrany vyslali do Litvy baterii raket typu Patriot. Podle indického serveru Siasat to řekli dva představitelé Pentagonu. Americký ministr obrany John Mattis na přímou otázku novinářů odpověděl ve Vilniusu vyhýbavě, zkritizoval ale posilování ruské přítomnosti v oblasti.