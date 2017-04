Podle posledního průzkumu agentury by tak Macron měl ve finálovém střetnutí obdržet 62 procent hlasů a Le Penová 38 procent. Ta je ale přesvědčena, že ztrátu stáhne a podaří se jí získat deset procentních bodů, které potřebuje k vítězství v druhém kole

„Deset bodů, věřte mi, to se dá uskutečnit. Můžeme zvítězit a řeknu vám i více: my zvítězíme!" citovala v pondělí Le Penovou agentura AFP. Podle političky bude druhé kolo jakýmsi referendem, ve kterém si Francouzi budou muset vybrat "mezi Francií a něčím jiným - zmizením, rozředěním Francie".

Le Penová zkritizovala dosluhujícího prezidenta Françoise Hollanda za to, že hodlá ve druhém kole podpořit Macrona: „Děkuji Françoisovi Hollandovi. Nemohu jej už nazvat panem prezidentem, protože se jako prezident nechová. Není v této době prezidentem všech Francouzů. Děkuji, že podal další důkaz politiky, kterou dosud uskutečňoval. Té katastrofické a dramatické politiky, kterou si už Francouzi nepřejí."

Francouzská média Macrona kritizují za to, že přenechává iniciativu Le Penové, která od první minuty po prvním kole operuje v terénu, aby získala hlasy zklamaných voličů z nedělního hlasování. Macron má svou první větší akci kampaně naplánovanou na středu, kdy se má s příznivci sejít v Arrasu.

Boj o hlasy vyřazených



Zájem se nyní obrací na voliče hlavně těch poražených kandidátů, kteří dostali každý téměř 20 procent hlasů a byli tak jen krůček od obou postupujících.

Přestože třetí v pořadí, pravicový konzervativec François Fillon, oznámil, že bude volit Macrona a vybídl i k tomu své voliče, podle Isposu ho uposlechne jen 48 procent z nich. Dalších 33 procent pravicových voličů hodlá podpořit Le Penovou, což představuje zhruba 7,5 procentního bodu z celkového počtu zúčastněných voličů v prvním kole.

I pátý socialista Benoit Hamon, který dostal v prvním kole jen 6,5 procenta hlasů, doporučil svým stoupencům, aby hlasovali pro Macrona. Podle Ipsosu ho uposlechne 79 procent z nich. Přesto se našla čtyři procenta, která si nacházejí cestu k Le Penové.

Čtvrtý v pořadí, levicový radikál Jean-Luc Mélenchon svým voličům nedoporučil, koho volit, čímž dal najevo, že jsou pro něho nepřijatelní jak Macron, tak Le Penová. Podle Ipsosu přesto 62 procent Mélenchonových voličů hodlá podpořit Macrona a jen devět procent Le Penovou.

Podle ústavu se dalších 12 procent účastníků ankety odmítlo vyjádřit, jak budou volit, ale hlasování se zúčastnit chtějí.

Volili v 1. kole: Budou volit Macrona Budou volit Le Penovou Nevyjádřili se Fillona 48 %

33 %

19 %

Mélenchona 62 %

9 %

29 %

Hamona 79 %

4 %

17 %



Z průzkumu také vyplývá, že Le Penovou a Mélenchona volili lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním, Macrona a Fillona zase s vyššími příjmy a vyšším vzděláním. Mélenchon měl nejvíce voličů mezi mladými do 24 let, Macron ve věku od 25 do 34 let, Le Penová ve věku od 35 do 59 let a Fillon mezi osobami od 60 let výše.