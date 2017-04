Podle analytiků by takový výsledek silně otřásl celou Unií i jejími burzami, na nichž by se masivně propadly kurzy akcií a s nimi i hodnota evropské společné měny. Investoři by v této situaci utíkali do „jistějších přístavů“, jako jsou zlato nebo švýcarský frank. „Pokud by Le Penová vyhrála, znamenalo by to pro finanční trhy otřes,“ míní ekonom Christian Melzer z investičního fondu Deka.

Za favorita hlasování považují komentátoři sice i nadále levicového liberála Emmanuela Macrona, mnoho voličů ale zůstává nerozhodnuto, a navíc, překvapivé vítězství Donalda Trumpa v USA a výsledek britského referenda o členství v EU ukázaly, jak dalece se agentury pro výzkum veřejného mínění mohou mýlit. „Že by se Le Penová stala francouzskou prezidentkou, je nepravděpodobné, ale není to ani nemožné,“ domnívá se ekonom banky Nordea Holger Sandte.

Ke klidu investorů nepřispívají ani sílící preference levicového radikála Jeana-Luka Mélenchona, který rovněž odmítá euro a netají se protiněmeckými postoji. Mélenchon se v průzkumech dotáhl na vedoucí trojku Macron, Le Penová a konzervativní expremiér François Fillon, který i přes své finanční aféry z posledních měsíců také zůstává ve hře. Všichni čtyři kandidáti si jsou v preferencích natolik blízko, že lze vzhledem ke statistické chybě průzkumů jen stěží předjímat, kteří dva postoupí do druhého kola voleb 7. května.

Podle posledních průzkumů se Macron a Le Penová pohybují nad dvacetiprocentní hranicí, zatímco Fillon a Mélenchon těsně pod ní. Dalších sedm uchazečů včetně kandidáta za vládní socia­listy Benoîta Hamona nemá reálnou šanci.

Policie zatkla radikály, hrozil „bezprostřední“ útok

Napětí před volbami v úterý dále vyhrotila zpráva o zadržení dvou osob podezřelých z přípravy teroristického útoku během prezidentských voleb. V bytě, který si pronajal jeden z nich, byly včera ráno nalezeny tři kilogramy výbušniny, zbraně, munice, několik mobilních telefonů a vlajka tzv. Islámského státu (IS). Muži, identifikovaní jako 22letý Clément B. a 29letý Mahiedine M., se potkali ve vězení, v němž sdíleli celu. Policie o jejich radikalizaci věděla. Bezpečnostní služby některých prezidentských kandidátů dostaly už minulý týden fotografie obou zatčených.

V bytě Mahiedina M. byla už při razii loni v prosinci nalezena vlajka Islámského státu a džihádistická literatura. Muž se snažil navázat kontakt s IS a přísahat mu na videu věrnost. Dvojice chystala v brzké době násilný čin na francouzském území, není ale jasné kde. Výslechy obou mužů teprve začaly.