Meteorologové v úterý v duchu předpovědí varovali před silným větrem, sněžením, tvorbou náledí a sněhových jazyků. V Jeseníkách by mohlo ojediněle připadnout až 40 centimetrů sněhu. Na tuto roční dobu chladné počasí vydrží až do pátku. Mrazy by mohly poškodit i květy ovocných stromů, upozornil mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák. Celý článek Napadne 40 centimetrů sněhu, varují meteorologové »