„Rozhodla bych se pro moratorium na veškerou legální imigraci, aby se zastavila tahle šílená, nekontrolovaná situace, která nás stahuje dolů,“ řekla podle BBC na mítinku v Paříži. Poté by podle ní měla Francie zavést „mnohem drakoničtější, mnohem rozumnější, mnohem humánnější a mnohem zvládnutelnější zákony“ na imigraci.

Marine Le Penová obklopená příznivci při projevu v Paříži.

FOTO: Pascal Rossignol, Reuters

Podle ní se voliči rozhodují mezi „divokou globalizací“ jejích rivalů a jejím vlastenectvím.

Macron, který má největší šance vyhrát nedělní první kolo, před 20 tisíci svých příznivců v kryté hale Bercy řekl: „Otočíme list za posledními dvaceti lety, protože naše generace je připravená na změnu.“ Zdůraznil význam EU pro Francii: „Potřebuje Evropu, proto ji přebudujeme. Budu prezidentem probouzejícím naše evropské ambice.“

Emmanuel Macron

FOTO: Philippe Wojazer, Reuters

Zaútočil na své protivníky, že se pokoušejí stáhnout Francii zpět. Pro některé by měla být „Kubou bez slunce nebo Venezuelou bez ropy“, což byla zřetelná narážka na Mélenchona.

Rétor Mélenchon, který byl nejpřesvědčivější v televizní debatě, slíbil nové vyjednání smluv s EU a odchod z NATO i ukončení škrtů, které by měly nahradit pobídky.

Jean-Luc Mélenchon mluví z loďky

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Podle průzkumu Elabe pro televizi BFMTV by získal Macron 24 % hlasů, Le Penová 23 %, Fillon 19,5 % a Mélenchon 18 %. Pokud by ale Mélenchona podpořili socialisté, jejichž kandidát je slabý, mohl by poskočit výše.