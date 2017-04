Elizabeth prý nejprve neříkala nic. „Stejně mi nikdo neuvěří,“ prohlásila pak.

Reitner jí opatrně odvětil, že byla obětí, načež se u Elizabeth změnil výraz v obličeji a zopakovala: „Když to povím, jak to všechno přesně bylo, nikdo mi to neuvěří“.

Fritzlová se otevírala postupně. „Měla opravdu strach, že jí nikdo neuvěří a všichni budou věřit jen jejímu otci,“ popsal Reitner s tím, že pak však žena „udala nějaké podmínky“.

První podmínkou bylo, že „už ho nikdy nechce vidět“. „Myslela Fritzla. Nikdy o něm nemluvila jako o Fritzlovi nebo otci, pokaždé o něm mluvila jako o něm,“ Reitner.

To byl rok 2008. V březnu následujícího roku byl Josef Fritzl odsouzen na doživotí.

Elizabeth, která byla jedním ze sedmi dětí dnes 82letého Fritzla, otec unesl, když jí bylo osmnáct let, a donutil ji předstírat, že utekla do zahraničí. O 30 let mladší dceru 3000krát znásilnil a zplodil s ní sedm dětí.

Tři s ní celou dobu žily ve sklepě, který Fritzl proměnil ve zvukotěsné a důmyslně zabezpečené vězení. Další tři děti vychovával s manželkou Rosemarie v bytě, přičemž tvrdil, že je Elizabeth opustila. Sedmé dítě zemřelo po porodu.

Elizabeth a její děti byly osvobozeny, když vážně onemocněla 19letá dcera Kerstin a Elizabeth přiměla Fritzla, aby ji vzal do nemocnice.

Elizabeth dnes žije s rodinou na utajovaném místě pod jiným jménem. Rosemarie Fritzlová se s manželem po jeho uvěznění na dálku rozvedla. Dům v Amstettenu loni koupila žena místního hostinského společně s ruskou investorkou. Sklep nechaly úřady před čtyřmi lety zalít betonem.

Dům v Amstettenu, v němž otec věznil svou dceru.

FOTO: ČTK/AP

Plán sklepení Fritzlova domu

FOTO: Právo