Devětatřicetiletý Akilov přiznává svoji vinu, oznámil v pondělí švédskému okresnímu soudu Akilovův právní zástupce. „Jeho postoj je takový, že se k teroristickému činu přiznává, a tudíž přijímá, že bude zadržován,“ řekl obhájce Johan Eriksson.

Akilov byl u soudu přítomen, ale sám nevypovídal.

Prokurátor soud žádal o prodloužení vazby a soudkyně podle očekávání rozhodla, že Uzbek zůstane ve vazbě až od začátku procesu.

