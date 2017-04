"S návštěvou se počítá, ať přijede a poví, co tam natropili," řekla mluvčí. "My mu řekneme všechno, co si o tom myslíme," dodala.

Vztahy mezi USA a Ruskem se zostřily. Tillerson obvinil Rusko, že neplní své sliby vyplývající z dohody v roce 2013, která měla Sýrii zbavit všech chemických zbraní. "Buď je Rusko spoluviníkem, nebo není schopno do konce dostát svým závazkům," řekl ministr.

Rusko v reakci na americký úder v Sýrii uzavřelo horkou linku s Pentagonem. Předvolalo si také amerického vojenského atašé.

Komunikace s Pentagonem sloužila k odvrácení kolizí vojenských letadel operujících nad Sýrií. Nad Sýrií létají stroje mezinárodní koalice, jíž velí USA. Tvoří ji 60 zemí. Kromě nich používá letectvo syrská armáda a Rusko. Větší letecký incident se stal v listopadu 2015, kdy turecká armáda na hranici sestřelila ruskou stíhačku.