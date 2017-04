Policie odmítla sdělit, zda je zadržený muž jeden ze dvou lidí, kteří byli v souvislosti s útokem zadrženi, nebo se jí podařilo dopadnout muže, po němž pátrala a jehož portrét zveřejnila. Deník Aftonbladet napsal, že muž je lehce zraněn a policisté ho zadrželi na parkovišti. Údajně se přiznal, že útok provedl.

To ovšem policie odmítla potvrdit, jen uvedla, že zadržená osoba "by mohla být s incidentem spojena". Vyšetřovatelé mají údajně několik stop, které prověřují. Chtějí také zavést kontroly na hranicích.

Ještě předtím policejní mluvčí Lars Byström řekl, že vyšetřovatelé vyslýchají dvě osoby. "Mohu potvrdit, že jsme předvedli dvě osoby k výslechu. Nutně to ale neznamená, že jsou podezřelé," řekl Byström.

Lékaři pro deník Aftonbladet uvedli, že je zraněno 15 lidí, z toho devět velmi těžce. Mezi zraněnými jsou také dvě děti. Jedna oběť útoku podlehla svým zraněním v nemocnici. Počet mrtvých se tak zvýšil na čtyři.

„Nákladní automobil přejel lidi na Drottninggatu u Klarabergsgatanu. Objevily se zprávy o výstřelech, ale ty zatím nebyly potvrzeny,“ uvedla policie podle webu The Local. Podle televize SVT se na místě střílelo.

Policie hledá v souvislosti s útokem tohoto muže.

FOTO: Police handout, ČTK/AP

List The Daily Mail napsal neověřené tvrzení, že ve voze, který řídil muž v kukle, jeli celkem tři lidé a ještě za jízdy stříleli do osob na chodníku. Před obchodním domem měli z vozu vyskákat a pokusit se zaútočit na obchodní dům.

BEZ KOMENTÁŘE: Švédská policie evakuuje okolí místa činu ve Stockholmu

„Švédsko bylo napadeno. Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o teroristický čin. Vláda byla informována a dělá všechno pro to, aby byla nápomocna příslušným orgánům,“ prohlásil švédský premiér Stefan Löfven.

Oběti útoku ve Stockholmu, policie potvrdila tři mrtvé.

FOTO: Tt News Agency, Reuters

Podle českého velvyslanectví ve Švédsku zatím nejsou informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané.

First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol

K útoku byl použit unesený kamión: „Jedno z našich aut, která se využívají pro distribuci našich výrobků, bylo uneseno. Při dodávce do restaurace Caliente někdo skočil do kabiny a odjel s autem, zatímco ho řidič vykládal,“ řekl Mårten Lyth, mluvčí pivovaru Swendrum.

„Máme auto a jsme v kontaktu s osobou, která normálně řídí to auto,“ řekl ředitel švédského policie Dan Eliasson a nepřímo potvrdil, že vůz byl unesen.

Policie přerušila provoz metra.

FOTO: Tt News Agency, Reuters

Místo incidentu, které policie uzavřela, zahalil podle televizních záběrů dým a nad centrem města přelétávají vrtulníky. Policie doporučila lidem, aby se centru metropole, oblasti poblíž náměstí Sergels, vyhnuli. Zprávy o bezprostřední hrozbě dalšího útoku ale prý nejsou.

Provoz metra byl přerušen a policisté nechali evakuovat hlavní nádraží. Poslancům parlamentu bylo nařízeno, aby neopouštěli budovou. Informovala o tom agentura TT. Policie večer zablokovala most mezi Švédskem a Dánskem přes úžinu Öresund. Radnice zajistila nocleh těm, kteří se nemohou dostat domů. Tisíce lidí se vydalo domů pěšky, i když provoz na některých linkách podzemky byl obnoven.

Náklaďák narazil do obchodního domu Åhléns na třídě Drottninggatan ve Stockholmu.

FOTO: Tt News Agency, Reuters

Svědci, na které se odkazuje BBC, vypověděli, že na zemi po incidentu leželi zranění lidé. Další v panice prchali. „Viděl jsem stovky lidí, jak utíkají jako o život,“ řekl jeden ze svědků deníku Aftonbladet.

Další svědkyně Veronica Drurangová byla jen metr od kamiónu: „Mohla jsme umřít,” řekla listu Expressen.

+++Terror in #Stockholm+++

police confirms it's a #TerroristAttack

at least 3 dead - dozens injured pic.twitter.com/ViCYmDLvnL