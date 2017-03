„Kam se pohnu? Nemám kam. Je to velký problém, lidé (žijící) jako zvířata,“ řekl agentuře Reuters sedmnáctiletý běženec z Etiopie a dodal, že migranti jsou často na útěku před francouzskou policií, která také neustále hlídkuje v místě zrušeného tábora.

Radnice o stovky běženců a nové tábory nestojí. Minulý týden proto podle Reuters vydala zákaz shromažďování, který je zřejmě namířen i proti distribuci jídla a pomoci migrantům ze strany dobrovolníků a charitativních organizací. Tu sice výnos nezakazuje, nicméně o shromažďování při rozdávání jídla v odůvodnění zákazu hovoří.

Tábor v Calais byl zrušen loni v říjnu.

FOTO: Reuters

Podle charity Utopia56 je tak ohroženo okolo 300 lidí, kteří v současnosti přebývají v okolí Calais. Charita přiznává, že jejich počet v poslední době vzrostl, přičemž nadpoloviční většinu tvoří nezletilí a mladí lidé do 22 let, většinou z Eritreje, Súdánu a Etiopie.

Radnice jim však odmítá ustoupit. „Nechceme, aby tady byl tábor, a samozřejmě nechceme žádné squatování, to je bez debaty. Nikdo si to nepřeje a nikdo by to netoleroval. Všichni se alespoň pro jednou shodujeme na tom, že řešením je soustředit migranty na jednom místě (v uprchlických střediscích),“ řekl místostarosta Calais Emmanuel Agius.