V čele Evropské rady zůstane Donald Tusk. Varšavě navzdory

Polský politik Donald Tusk byl i přes odpor rodné země znovu zvolen do čela Evropské rady. Na Twitteru to uvedli premiéři Belgie a Lucemburska Charles Michel a Xavier Bettel. Proti Tuskovu pokračování ve funkci ostře vystupovala polská vláda premiérky Beaty Szydlové. Tusk po svém znovuzvolení slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách pro dobro EU.