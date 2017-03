„Společný přístup EU, jenž by volební agitaci tureckých politiků zabránil, by byl smysluplný. Tím by jednotlivé země, které taková vystoupení zapověděly, jako třeba Německo, nebyly vystaveny tlaku Ankary,“ řekl Kern nedělníku Welt am Sonntag.

Turecká vláda chce vysílat ministry do Německa a Nizozemska, aby tam vystupovali ve prospěch referenda o změně ústavy vypsaného prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem na 16. dubna a posilujícího výrazně jeho pravomoci.

Turecko totiž v sobotu oznámilo, že se nepoddá tlaku příslušných úřadů v Německu a Nizozemsku a bude v obou evropských zemích pokračovat v pořádání shromáždění pro tamní Turky.

Brusel by podle Kerna měl buď ukončit jednání o přistoupení Turecka k EU, nebo omezit finanční pomoc ve výši 4,5 miliardy eur (122 mld. korun) zamýšlenou pro Ankaru do roku 2020. „Vztahy s Tureckem bychom měli začít budovat znovu, bez iluze o jeho členství v EU,“ prohlásil.