Tohle se mělo v EU řešit dávno, myslí si lidé

„Potraviny jezdím nakupovat jednou týdně do Hainburgu. Mám to z Bratislavy deset minut a určitě se to vyplatí,“ řekl Právu Ladislav Nagy. Především o víkendech zaplňují parkoviště u nákupních středisek v rakouských městech a obcích u hranic se SR auta se slovenskými poznávacími značkami.

„Dlouho jsem nevěřila sousedce, která jezdila za nákupy do Rakouska. Pak jsem vyzkoušela tamní kvalitu potravin – a už tam jezdím taky,“ přiznala Alena z obce Rovinka.

Tomáš pracuje ve Vídni a manželka mu pokaždé nachystá seznam, co tam má nakoupit. „Víte, je zarážející, že u Rakušanů pořídím zboží nejen kvalitnější, ale navíc i méně utratím. Když si porovnám slovenské a rakouské platy, tak je to opravdu do očí bijící,“ dodává Tomáš.

„Mělo by se s tím něco dělat. Pokud je pravda, že k nám nadnárodní společnosti dovážejí vědomě horší kvalitu, tak měla Unie, která hlídá leckdy i úplné voloviny, už dávno sama zasáhnout. Otravovali nás, jaký že mají mít tvar dovážené banány nebo pěstované okurky, tak ať zajistí i kvalitu zboží, které k nám západní firmy hrnou,“ má jasno důchodce František z Bratislavy. Ten sice do Rakouska za nákupy nejezdí, protože si to nemůže dovolit, ale od známých ví, že potraviny „odtamtud“ jsou kvalitnější.

Žijí dál od hranic, a tak mají smůlu

Ferenc Komlóssy z obce Hegye shalom se diví, že situaci řeší politici až nyní. „Já už od pádu starého režimu tvrdím, že k nám ze Západu klidně leckdy vozí pomalu odpad. Dělají z nás občany EU druhé kategorie,“ rozčiluje se a přiznává, že sám proto dost často jezdí za nákupy do Nickelsdorfu. „Mám to jen kousek – a vyplatí se to,“ dodává.