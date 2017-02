„Pokud chcete přijít do Německa, musíme provést bezpečnostní prověrku. Proto vás budeme žádat, abyste nám ukázali své kontakty na Facebooku, které jsou v principu i tak veřejné, za posledních několik měsíců,“ vzkázal migrantům německý ministr vnitra Thomas de Maizière.

Někteří využívají falešnou identitu kvůli tomu, aby je nemohli deportovat zpět do vlasti, jiní lžou a mívají několik totožností, aby mohli pobírat sociální dávky, napsal server Deutsche Welle.

Tento měsíc například odsoudili podmínečně 25letého uchazeče o azyl, který se pod různými jmény zaregistroval v osmi německých městech a všude dostával dávky. Také Anis Amri, tuniský útočník z berlínského vánočního trhu, využíval několik totožností.

Na 1,2 miliónu lidí za dva roky



Do Německa za poslední dva roky přišlo téměř 1,2 miliónu běženců, přičemž nová opatření by se podle odhadů mohla dotknout desítek tisíc z nich. Návrh ještě musí posvětit parlament, což by ale vzhledem k rozložení sil neměl být problém.

Německá vláda se odmítnuté žadatele o azyl k návratu do vlasti snaží motivovat i finančně. Letos chce na podporu dobrovolných návratů dát dohromady 90 miliónů eur (2,4 miliardy korun).

Na konci minulého roku bylo ve Spolkové zemi více než 207 tisíc migrantů, kteří by se měli vrátit do země původu. Loni jich asi 55 tisíc odešlo dobrovolně a dalších 25 tisíc bylo deportováno. Letos chce spolková vláda výrazně zvýšit počty obou skupin.