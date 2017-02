„Při nepřipravené a neperspektivní migraci může dojít k dezintegraci celé společnosti. Zkušenosti a současný stav imigrace v zemích západní Evropy jsou jistým varováním. To není problém posledních pěti let, to je problém několika desetiletí,” řekl Duka.

„Zkušenosti a současný stav imigrace v zemích západní Evropy jsou jistým varováním. To není problém posledních pěti let, to je problém několika desetiletí,“ konstatoval předseda České biskupské konference.

Migraci je třeba regulovat



Duka se vyslovil pro regulaci migrace. „Jediným způsobem, jak dosáhnout důstojného života v zemích, ve kterých není možné žít život odpovídající lidské důstojnosti, kde není zabezpečena svoboda, je řešení pomocí regulace migrace, kde nejenom přihlížíme k dobru postižených, ale také nutně chráníme obyvatelstvo hostitelských zemí. Neregulovaná migrace v celé historii lidstva vždy přinášela násilí, války, ekonomický a kulturně společenský propad,“ řekl.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský nepřímo spojil muslimské komunity s násilnými činy.

„V posledních letech jsme byli v Evropě svědky nejednou i brutálních teroristických útoků, jejichž aktéři se hlásili k islámu. Tato fakta logicky mohou vyústit v závěr, že čím větší muslimská komunita, tím více se zvyšuje pravděpodobnost násilných činů," řekl Zvolenský.

„Příchod tisícovek migrantů z muslimského světa může zásadně změnit naši civilizaci a my toto setkání v průběhu desetiletí zejména z demografických a kulturních důvodů nemusíme ustát,“ dodal.