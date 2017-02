Petryová se na pozadí spekulací, že by se ruské tajné služby mohly pokusit ovlivnit zářijové volby do německého parlamentu, setkala s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a jeho zástupcem Pjotrem Tolstým, uvedl server BBC. Mezi dalšími poslanci, s nimiž jednala, byl i ultranacionalista a kritik NATO a západního liberalismu Žirinovskij, jinak politický spojenec Jednotného Ruska prezidenta Putina.

Podle zprávy z Dumy se rozhovory týkaly „stranické spolupráce a rozvoje kontaktů mezi mládežnickými organizacemi“.

AfD kritizuje politiku vlády kancléřky Angely Merkelové včetně Berlínem podporovaných sankcí vůči Rusku a stejně jako Národní fronta ve Francii volá po novém sblížení s Moskvou.

Předvolební průzkumy ukazují na to, že by AfD mohla v zářijových volbách získat okolo 11 procent hlasů. V minulých volbách nepřekročila pětiprocentní hranici, takže se do parlamentu nedostala.

V sousední Francii rostou i preference šéfky Národní fronty Marine Le Penové. [celá zpráva]