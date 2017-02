Španělská mutace serveru Local upřesnila, že na šestimetrovou hraniční bariéru šplhali mladí muži a poté, co překonali ostnatý drát, bouřlivě oslavovali.

Podle pracovníků Červeného kříže citovaných agenturou AP muselo být hospitalizováno jedenáct lidí kvůli zraněním, která si způsobili seskokem z šest metrů vysokého plotu s ostnatým drátem. Řada jich podle ČTK utrpěla řezné rány a zlomeniny. Podle agentury Reuters jsou tři lidé vážně zraněni, včetně tří policistů, kteří se dav přistěhovalců snažili zadržet.

Over 350 migrants stormed the border at Spain's Ceuta, one of two EU locations to share a land border with Africa https://t.co/l9idvhjelx pic.twitter.com/jskhexHf8K