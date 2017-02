Nový americký prezident Donald Trump několikrát znejistil evropské spojence výroky, jako že NATO je „obstarožní“, byť zdůraznil „klíčový význam“ vojenského paktu, uvedl týdeník Time. Mattis sice také označil NATO za úhelný kámen pro bezpečnost, ale současně pohrozil, že by USA mohly „zmenšit své závazky“ vůči Alianci, pokud evropské země nebudou dávat na obranu dvě procenta HDP. [celá zpráva]

Podobně Mattis mluvil už v pátek na úvod konference, kde však už zdůrazňoval význam NATO: „Prezident Trump se ujal úřadu a dal NATO svou plnou podporu.” Hájil ale požadavek USA, aby evropské země více přispívaly do obranného rozpočtu: „Je to férový požadavek, chtít, aby všichni ti, co mají prospěch z nejlepší Aliance na světě, nesli příslušnou část nezbytných nákladů na ochranu naší svobody."

Americký ministr obrani James Mattis hovoří v Mnichově

FOTO: Michael Dalder, Reuters

Obavy Evropy však nestojí na jednom výroku. Trump navíc podpořil brexit a dával najevo, že by rád zlepšil vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož kvality vyzdvihoval.

Prezident Donald Trump s viceprezidentem Mikem Pencem

FOTO: Mike Segar, Reuters

„Donald Trump zdědil svět v nepořádku, ne-li dokonce ve zmatku. Problém je, že k tomu přispěl, když po celém světě vyvolal pochybnosti o spolehlivosti USA,“ uvedl na Twitteru pořadatel konference Wolfgang Ischinger. Listu Rheinische Post řekl, že sobotní projev Pence bude klíčový: „Všichni doufáme, že se americký viceprezident vyjádří ke všem těmto otázkám, nad nimiž jsme si lámali hlavu (a řekne) co vlastně Amerika za Trumpa skutečně chce. Doufám, že Angela Merkelová nebude muset jako Johanka z Arku hájit sama hodnoty svobodného světa.“

Donald Trump did inherit world in disarray if not quite a mess. Problem is he's added to it by raising doubts worldwide as to US reliability