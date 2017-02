„Kvóta je těsně u 58 procent,“ shrnul německý list Die Welt a dodal, že ale „skutečnost by mohla být ještě nižší“. Čtyři unijní státy totiž počítaly repatriace podle jiné metodiky než zbytek EU.

Unijní státy vydaly loni podle Frontexu celkem 305 tisíc rozhodnutí o vyhoštění. Avšak jen asi 176 tisíc osob bylo skutečně vráceno do své vlasti nebo odesláno do jiné země. Na zbylých 139 tisíc – což odpovídá 42 procentům všech případů – už nedošlo.

Falešné doklady zjištěny u tisíců

Podle Frontexu byly důvodem neúspěchů při vracení jak chybějící dokumenty, tak neochota zemí původu brát zpět své rodáky. Jde zejména o země západní Afriky. Mimo to řada odmítnutých žadatelů o azyl a dalších migrantů určených k repatriaci jednoduše zmizela z dohledu úřadů.

Ty při vyřizování azylových žádostí narážely navíc masově na problém předkládaných falešných dokladů. Podle Frontexu se jich loni podařilo odhalit celkem jedenáct tisíc, a to u lidí, kteří se už dostali do EU a cestovali po ní. Dalších sedm tisíc lidí bylo zadrženo, když se s falšovanými doklady snažili do Unie proniknout. Jedním z držitelů padělaných dokumentů byl i pachatel loňského atentátu na berlínském vánočním trhu.

Dvě třetiny jdou prostě za lepším

V zemích, jako jsou Itálie, Francie a Španělsko, se však tzv. usnadňovači neomezují jen na zajištění falešných dokumentů. Organizují také podvodné sňatky a poradenské služby, které imigranty poučovaly, jak zneužít slabin v zákonech. Přestože se loni podařilo zadržet asi 1200 osob, které se podílely na pašování lidí, tento zločinecký „průmysl“ vzkvétá.

Z výpovědí osob, které dorazily do Unie přes centrální Středomoří (tedy z Libye), vyplývá, že služby pašeráků využilo plných 96 procent z nich. Dvě třetiny z těchto migrantů navíc přiznaly, že do Unie zamířily z čistě ekonomických důvodů.

Rozsáhlé pašerácké sítě tak přiživují migrační krizi, na které vydělávají. Navíc kriminální struktury prý stále víc používají propašované běžence jako „se­xuální pracovníky“ či otroky.

Loni bylo zaznamenáno půl miliónu pokusů o ilegální přechod hranic Unie, tedy skoro třiapůlkrát méně než v roce 2015 – to jich bylo 1,8 miliónu. Počet osob zadržených kvůli nelegálnímu pobytu však loni klesl oproti předloňsku jen o třetinu, na 492 tisíc.

Němci zakážou dětská manželství

Představitelé stran německé vládní koalice – křesťanských (CDU/CSU) a sociálních (SPD) demokratů – se po několikaměsíčním sporu dohodli na zákazu tzv. dětských manželství, napsal ve čtvrtek deník Der Tagesspiegel.

Podle listu počítá návrh s tím, že v budoucnu budou za neplatná prohlášena všechna manželství, v nichž je jednomu z partnerů méně než 16 let. Toto ustanovení se bude vztahovat i na svazky uzavřené mimo SRN. Při posuzování bude rozhodující termín uzavření sňatku.

Část SPD původně prosazovala, aby úřady v tomto ohledu nezasahovaly. Naopak bavorská CSU trvala na tom, že právní stát musí zajistit, že nebudou vznikat manželství proti vůli některého ze zainteresovaných, především nezleti- lých žen.