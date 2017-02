Žalovány jsou divize Airbusu zaměřená na výrobu zbraní Airbus Defence and Space GmbH (dříve EADS Deutschland GmbH) a firma Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. K podání žaloby vedly závěry vyšetřování ministerstva obrany Task Force Eurofighter, (operační skupina Eurofighter).

Extrémně drahá zakázka v celkové hodnotě dvou miliard eur (54 miliard korun) byla opakovaně terčem kritiky a počet odebraných strojů se nakonec snížil. Žaloba se má mimo jiné týkat podvodného jednání při určování ceny za bojová letadla. Rakousko bude kvůli tomu požadovat miliónové kompenzace.

Od konce roku 2012 vyšetřoval speciální tým Task Force Eurofighter nákup Eurofighterů, zejména možnou korupci. Jeho závěrečná zpráva ukázala, že obě žalované společnosti podvedly Rakousko nepravdivým údajem o prodejní ceně i o vybavení strojů.

Pokud by nedošlo ke klamání

o podstatných okolnostech, nerozhodla by se Rakouská republika pro nákup stíhaček Eurofighter zpráva vyšetřovací komise

„Vznikla enormní škoda,” uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr Doskozil. Airbus a Eurofighter podle něj Rakousko podvedli vědomě. Společnost Airbus se na dotaz agentury APA k obviněním blíže nevyjádřila. „Neznáme žádné detaily,” uvedl mluvčí.

Vídeň společnosti údajně „podvodným způsobem klamaly” už od roku 2002, kdy probíhal výběr nových stíhacích letounů.

Podle zprávy z vyšetřování by si Rakousko nevybralo eurofightery, kdyby Rakousko o jejich vybavení mělo pravdivé informace. „Pokud by nedošlo ke klamání o podstatných okolnostech (obchodu), nerozhodla by se Rakouská republika pro nákup stíhaček Eurofighter, ale pro nákup stíhaček JAS 39 Gripen, které nabídla společnost SAAB, a ušetřila by tak značné výdaje," stojí podle agentury APA ve zprávě ministerské vyšetřovací komise.

Jak si Rakousko pořizovalo Taifuny

Na konci 90. let bylo jasné, že si Rakousko navzdory konci studené války bude muset pořídit nová stíhací letadla, protože jeho švédské J-35Ö Drakkeny z šedesátých let byly zastaralé.

Rakouská vláda v červenci 2002 oznámila, že si země koupí 24 stíhačky Eurofighter Taifun (v angličtině Typhoon), když v soutěži porazily švédské stroje Saab JAS 39 Gripen a americké F-16. V roce 2003 se dojednalo pořízení 18 strojů verze Tranche 2 za 109 miliónů eur jeden. Počet byl snížen kvůli povodním, které si vyžádaly mimořádné výdaje.

Hned po obejdnávce se objevila obvinění, že politici a úředníci inkasovali prostřednictvím zprostředkovatelů peníze za offsety, které byly součástí kontraktu, ale jejich cena se stanovila odděleně.

Protože ale stroje nemohly být dodány ihned a drakkeny nešlo dál provozovat, muselo si Rakousko v roce 2004 na ochranu svého vzdušného prostoru pronajmout od Švýcarska 12 letadel F-5E Tiger II.

JAS 39 Gripen české armády. Gripeny byly i v užším výběru Rakouska.

FOTO: Novinky

Kvůli vysocké ceně Rakousko zvažovalo, že by od smlouvy ustoupilo. V roce 2006 ministerstvo obrany poslalo výrobci oficiální dotaz, kolik by stálo zrušení kontraktu.

Hrozily také předčasné volby, protože se po těch řádných nemohli dohodnout sociální demokraté s lidovci na ustavení velké koalice. Sociální demokraté z SPÖ prosadili s opozicí ustavení vyšetřovací komise, což se nelíbilo lidovcům. Vláda byla nakonec ustavena. [celá zpráva]

V ohnisku byly zejména offsety, lidovci tvrdili, že na jejich základě získají rakouské firmy v následujících patnácti letech 4,5 miliardy eur, což sociální demokraté označili za absurdní. V červnu 2007 ministr obrany Norbert Darabos (SPÖ) uvedl, že se počet letounů sníží na 15. Místo nových ve verzi Tranche 2 také mělo dostat jen patnáct použitých verze Tranche 1, cena se však vyšplhala na 114 miliónů eur za kus.

Trojice strojů F-16 amerického letectva. I o těchto strojích uvažovalo Rakousko.

FOTO: Lockheed Martin

Rakousko pak začalo vyšetřovat podezření, že lobbisté měli k dispozici sto miliónů eur na ovlivnění rozhodnutí koupit dvoumotorové a tedy provozně nákladnější eurofightery místo jednomotorových strojů F-16 a JAS-39.

Kvůli omezením rozpočtu na obranu nyní létá na taifunech jen 12 rakouských pilotů.

Rakouští a němečtí prokurátoři vyšetřují nákup eurofighterů několik let. Mnichovská prokuratura očekává, že šetření bude ukončeno v polovině letošního roku. Airbus údajně s vyšetřovateli spolupracuje.

Nákup stíhaček JAS 39 Gripen pro českou armádu také provázela podezření z korupce. Policie ale případ odložila.